Gaziantep'te servislere güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

Gaziantep Valiliği, kent genelinde hizmet veren servislere güvenlik kamerası takılmasının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği, kent genelinde hizmet veren servislere güvenlik kamerası takılmasının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı yeni kararlar aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, kafe gibi yerlerden alınan yiyecek ile içeceklerin yol kenarı ve dış alanlarda toplu şekilde tüketilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin bir araya gelerek yemek yemesi yasaklandı.

Ayrıca personel ve işçi taşıyan servislere güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirildi. Servislere bu kapsamda 15 Aralık'a kadar süre verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak