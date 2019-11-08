Gaziantep'te sergi açılışı

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20

Gaziantep'te "Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle Yarattıkları Taştan Hikayeler ve Annelerinin El Sanatları Sergisi" açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen sergi GAÜN Onkoloji Hastanesi'nde törenle açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Berk, açılıştaki konuşmasında, gelişen tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi yöntemiyle lösemi hastalığının iyileşme oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemilerin oluşturduğuna dikkati çeken Berk, şunları kaydetti:

"Lösemi korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akut Myeloblastik Lösemi olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Akut Lenfoblastik Lösemi verilerini yakaladığımız zaman sevinirdik. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Ülkemizde löseminin her türlü tedavisi en modern şartlarda ve yurt dışından çok daha ucuza yapılabilmektedir. Biz belediye olarak onkoloji hastanesinin her zaman yanındayız, her türlü çalışmalarına destek vermeye hazırız."

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cemalettin Serin ise ilkokula giden GAÜN Onkoloji hastanesi sınıfında hayallerini resimlere yansıtan çocuklarla gurur duyduğunu belirterek, çocuklara özel geliştirilen projeyle çocukların tedavi sürecini daha mutlu geçirdiğini söyledi.



GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram da Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemine değinerek, lösemi hastalığı hakkında teknik bilgiler verdi.



Etkinlikte tedavisi tamamlanan Ayşenur Yanık'ın şiiri, katılımcılardan alkış aldı.

Kaynak: AA