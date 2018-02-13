Gaziantep'te Sendika Üyelerinden Mehmetçik'e Dua

GAZİANTEP'te, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu Gaziantep Temsilciliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na dua ederek, destek verdi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu Gaziantep Temsilciliği üyeleri, Yeşilsu Parkı'nda bir araya gelip, 'Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayrakları ve sloganlarla destek verdi. Türkiye Kamu- Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, üyeler adına yaptığı açıklamada, "Yakın coğrafyamızda olup bitenlere baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek, çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçik'imizin ülkemizin bekası için Afrin'de yürüttüğü bu harekat, Türk milleti üzerinde İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç hareketidir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, boğazıma sarılmak için fırsat kollayan, emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, dua edip, parktan ayrıldı.

? - Gaziantep