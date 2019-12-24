Gaziantep'te şehitler anıldı
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Gaziantep'te şehitler anıldı

Gaziantep'te şehitler anıldıGaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Şehit Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi.

24.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:46

'te şehitler anıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Şehit Abidesi'nde tören düzenlendi.

Kırkayak Parkı düzenlenen törende, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Garnizon komutanlığı tarafından Şehit Şahinbey Abidesi'ne çelenk bırakıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından kurtuluş konulu şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep'te şehitler anıldı
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