Gaziantep'te Şehit Umke Görevlisi İçin Tören

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Tatar'ın cenazesi, kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Tatar'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Törene, Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Müftüsü Ahmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, askeri ve mülki erkan katıldı.