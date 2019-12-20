Gaziantep'te şehit polis memurunun adı verilen kütüphane açıldı

20.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ilkokulda açılan kütüphaneye, İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik'in adı verildi.

Fevkani Mahallesi'nde Mehmet Cemal Dikici İlkokulunda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Kemal Şahin, şehidin isminin bir kütüphanede yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bu okulda okuyan öğrencilerin şehidin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdüreceğini ifade eden Şahin, "Bu topraklar uğruna kanlarının son damlasına kadar mücadele eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Allah şehidimiz Ufuk Bozgeyik ve tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, mekanlarını cennet etsin." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise şehidin adını ve anısını yaşatmak adına Atatürk Mahallesi'ndeki büyük bir caddeye şehit Ufuk Bozgeyik ismini verdiklerini ifade etti.

Şehit Bozgeyik'in annesi Nuray Bozgeyik de kütüphaneye oğlunun isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, okul idaresine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cuma Çiçek ise 1 ay içerisinde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 6 bin kitabın bulunduğu kütüphanede çocuk, veli ve öğretmen kitaplıkları, güzel sanatlar ve zeka oyunları bölümlerinin bulunduğunu belirtti.

Şehit babası Abdulkadir Bozgeyik'in de hazır bulunduğu törene çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA