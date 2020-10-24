Şehit ailesinin evinden hırsızlık
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Şehit ailesinin evinden hırsızlık

24.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:06

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, şehit Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babaevinden motosiklet ile bazı eşyalar çalındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, şehit Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babaevinden motosiklet ile bazı eşyalar çalındı.

2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babasının Fevkani Mahallesi'ndeki evine hırsız girdi.

Kimsenin olmadığı evde odaları karıştıran kişi veya kişiler, odaları dağıtarak avluda bulunan motosikleti ve ev eşyalarından bazılarını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dış kapı kilidinin kırılarak içeriye girildiğini belirledi.

Evde parmak izi incelemesi yapan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, şehit Taşçı'nın anne ve babasının İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Şehit Uğur Taşçı, şehadetinden bir süre önce memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde anne babasına ev almış, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 2016'da evin restorasyonunu gerçekleştirmesi sonrasında ev aileye teslim edilmişti.

Şehit ailesinin evinden hırsızlık
Şehit ailesinin evinden hırsızlık
Şehit ailesinin evinden hırsızlık
Şehit ailesinin evinden hırsızlık

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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