Gaziantep'te şehidin babaevinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şehit Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babaevinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şehit Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babaevinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan üsteğmen Uğur Taşçı'nın babaevinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, evden hırsızlık yapan şüphelilerin M.K. ve Ö.G. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şehit Taşçı'nın Fevkani Mahallesi'ndeki babaevine 24 Ekim'de giren hırsızlar motosiklet ile bazı eşyaları çalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu