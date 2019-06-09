Gaziantep'te şeftali hasatı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şeftali hasatına başlandı.

Ziraat Odası başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de şeftali hasatına başlandığını, dekar başına bin 250 ile bin 500 kilo rekolte beklendiğini söyledi.

Son yıllarda tarımda ürün çeşitliliğine yönelen İslahiye'de özellikle, Yeşilyurt, Altınüzüm ve Sulumağara mahallelerinde tüylü/tüysüz Bursa ile erkenci diye nitelendirilen rich may çeşitlerinin yetiştirildiğini anlatan Köse, ilçede yaklaşık 200 dekar alanda üretim yapıldığını bildirdi.

Yeşilyurt Mahallesinde şeftali üreticiliği yapan Ahmet Aslan (59) da, 50 dönümlük bahçesinde 2 bin 500 şeftali ağacının bulunduğunu, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bahçesinden topladığı mahsulünü Mersin ve Gaziantep'e pazarlıyor.

Ürünün kalitesinin son derece iyi olduğunu anlatan Aslan, "Pazarlama sorunumuz var. Kilosu 1,5 lira ile 2 lira arasında gidiyor toptanda. Gaziantep'te daha önce 3 liraya gidiyordu ama fiyatlar düştü." dedi.

Aslan, erkenci çeşidin hasatının 15 gün içinde tamamlanacağını belirterek bu yılki hasattan 70 ton rekolte beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA