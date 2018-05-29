Gaziantep'te Seçmen Sayısı Arttı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve milletvekili seçiminde Gaziantep'te seçmen sayısı artış gösterdi. Toplam 1 milyon 214 bin 503 kişi oy kullanacağı öğrenildi.

Son olarak seçim 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumunda 1 milyon 178 bin 747 kişinin oy kullandığı Gaziantep'te seçmen sayısı 35 bin 756 kişi artış gösterdi. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere bir aydan az bir süre kala Gaziantep'te oy kullanacak kişi sayısı belli oldu. Türkiye genelinde oy kullanacak 59 milyon 391 bin 328 seçmenin, 1 milyon 214 bin 503'ü Gaziantep'te sandık başına gidecek. Şehir genelinde 3 bin 620 sandığın kurulması planlanıyor.

"En fazla seçmen Şahinbey'de"

İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre Gaziantep'te en çok seçmen Şahinbey ilçesinde yer alıyor. Bin 568 sandığın kurulacağı ilçede 549 bin 859 seçmen bulunurken, Şahinbey'i ise 448 bin 736 seçmen sayısı ile Şehitkamil İlçesi takip ediyor. Gaziantep genelinde en az seçmen sayısının bulunduğu ilçe ise Karkamış oldu. 19 sandığın kurulacağı Karkamış'ta, 6 bin 732 kişi oy kullanacak.

Seyyar sandıklar hizmette

Öte yandan yatağa bağımlı olan ya da hastalığı nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler için ise seyyar sandıklar kurulacağı öğrenildi. Gaziantep'te, kimlik tespiti yapılan hastalar bu sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Oğuzeli'nde seçmen sayısı azaldı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda 19 bin 735 seçmenin bulunduğu ilçede bu seçide seçmen sayısında 274 kişi azalarak 19 bin 461'e düştü. Diğer ilçelerde seçmen sayısında artış olurken tek seçmen sayısı düşen ilçe ise Oğuzeli oldu.

Gaziantep sandığa duyarlı

Gaziantep merkez ve merkeze bağlı ilçelerde 1 Kasım 2015 seçimlerinde 1 milyon 139 bin 452 seçmenden 955 bin 727 seçmen sandığa gitti. Gaziantep'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandığa gitme oranı yüzde 84 oranındaydı. 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda ise 1 milyon 178 bin 747 seçmenden 982 bin 983 seçmen sandığa gitmişti. Gaziantep'te 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda sandığa gitme oranı yüzde 83 oranında oldu.

İlçelerde oy kullanabilecek seçmen sayısı

24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'in Araban İlçesinde 20 bin 271 seçmen, İslahiye ilçesinde 43 bin 348, Karkamış ilçesinde 6 bin 732, Nizip ilçesinde 87 bin 621, Nurdağı ilçesinde 25 bin 635, Oğuzeli ilçesinde 19 bin 461, Şahinbey ilçesinde 549 bin 859, Şehitkamil 448 bin 736, Yavuzeli İlçesinde ise 12 bin 840 seçmen oy kullanabilecek. - GAZİANTEP