Gaziantep'te Seçim Kurulunda 100 Bin İmza Yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle 100 bin imza başvurusu yapan siyasiler için Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de seçim kurulunda yoğunluk yaşanmaya başladı.

24 Haziran tarihinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de seçim kurulunun bulunduğu adliyede ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi.

100 bin imza için adliyeye geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi ve İYİ Parti'liler, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep etti. - GAZİANTEP