Gaziantep'te Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruluyor

Gaziantep'in Araban ilçesinin

önemli gelir kaynaklarından olan sarımsağın üretiminin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaşması için Sarımsak Üreticileri Birliği kuruluyor.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın ilçenin öne önemli gelir kaynaklarından biri olan Araban sarımsağının üretiminin teşvik edilmesi ve üretilen ürünün de geniş pazarlara ulaşması için başlattığı "Araban

Sarımsak Üreticileri Birliği" kurulması çalışmaları son aşamaya geldi.

Birliğin kurulmasına ilişkin Kaymakam Bağlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, İpek Yolu

Kalkınma Ajansı Proje Müdürü Abdulmenap Ertaş ve teknik ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Toplantıda, birliğin kurulmasının yanı sıra üreticiler tarafından Araban

Ovası'nda yetiştirilen ve ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan sarımsağın son

zamanlarda yurt genelinde yoğun ilgi görmesinin üzerine ilçede sarımsak paketleme tesisi ve soğuk hava deposunun kurulmasının karara bağlandığı bildirildi.