GAZİANTEP'TE 'SARIMSAK KEBABI' ZAMANI GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşlar özlediği lezzetlerle tekrar buluştu.

GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşlar özlediği lezzetlerle tekrar buluştu. Mevsimine göre meyve ve sebzelerle kebapların yapıldığı kentte, hasat edilen yeşil sarımsak da etle buluşturularak sarımsak kebabına dönüştürülüyor. Mayıs ve haziran aylarında yapılan sarımsak kebabına da vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ilgi gösteriyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'sarımsak kebabı', mevsiminin gelmesi ile birlikte mangallarda yerini almaya başladı. Yeni normalleşme sürecinin de başlamasıyla vatandaşlar özlediği birçok yöresel lezzetle buluşurken, hem lezzetli hem de bağışıklık sistemini güçlendirici olan sarımsak kebabına da yoğun ilgi gösterdi.

2 AY TÜKETİLİYOR

Kuzu kıymasının tuz, kimyon ve karabiberle yoğrulmasının ardından hazırlanan kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak köfte haline getiriliyor. Daha sonra kabukları soyulmayan bir baş sarımsak ve kıymanın dizilmesiyle oluşturulan şişler mangalda 20 dakika süre ile pişiriliyor. Pişmesinin ardından kebap, 15 dakika terletme işlemi yapılarak servise hazır hale getiriliyor. Mayıs ve haziran aylarında tüketilebilen sarımsak kebabına Gaziantepliler de yoğun ilgi gösteriyor.

'ANTİBİYOTİK YERİNE SARIMSAK KEBABI TÜKETİLİR'

Gaziantepli lokantacılardan Ahmet Çadır, taze sarımsak ile yapılan kebaba vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Sarımsak kebabının antibiyotik etkisi oluşturduğunu ve bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini anlatan Çadır, "Sarımsak kebabımız hasadı yapıldıktan sonra mangallarda yer alıyor. Hazırlandıktan sonra 20-25 dakika boyunca mangalda pişer, sonrasında da 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçilir. Terletmeden sonra sarımsak macun gibi olur ve lezzeti ile herkesi büyüler. Güzel bir lezzet ve antibiyotik gibidir, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Gaziantep'te mevsiminde insanlarımız antibiyotik yerine sarımsak kebabı tüketilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA