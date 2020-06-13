GAZİANTEP'TE 'SARIMSAK KEBABI' ZAMANI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP'TE 'SARIMSAK KEBABI' ZAMANI

GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşlar özlediği lezzetlerle tekrar buluştu.

13.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:24

GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşlar özlediği lezzetlerle tekrar buluştu. Mevsimine göre meyve ve sebzelerle kebapların yapıldığı kentte, hasat edilen yeşil sarımsak da etle buluşturularak sarımsak kebabına dönüştürülüyor. Mayıs ve haziran aylarında yapılan sarımsak kebabına da vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ilgi gösteriyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'sarımsak kebabı', mevsiminin gelmesi ile birlikte mangallarda yerini almaya başladı. Yeni normalleşme sürecinin de başlamasıyla vatandaşlar özlediği birçok yöresel lezzetle buluşurken, hem lezzetli hem de bağışıklık sistemini güçlendirici olan sarımsak kebabına da yoğun ilgi gösterdi.

2 AY TÜKETİLİYOR

Kuzu kıymasının tuz, kimyon ve karabiberle yoğrulmasının ardından hazırlanan kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak köfte haline getiriliyor. Daha sonra kabukları soyulmayan bir baş sarımsak ve kıymanın dizilmesiyle oluşturulan şişler mangalda 20 dakika süre ile pişiriliyor. Pişmesinin ardından kebap, 15 dakika terletme işlemi yapılarak servise hazır hale getiriliyor. Mayıs ve haziran aylarında tüketilebilen sarımsak kebabına Gaziantepliler de yoğun ilgi gösteriyor.

'ANTİBİYOTİK YERİNE SARIMSAK KEBABI TÜKETİLİR'

Gaziantepli lokantacılardan Ahmet Çadır, taze sarımsak ile yapılan kebaba vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Sarımsak kebabının antibiyotik etkisi oluşturduğunu ve bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini anlatan Çadır, "Sarımsak kebabımız hasadı yapıldıktan sonra mangallarda yer alıyor. Hazırlandıktan sonra 20-25 dakika boyunca mangalda pişer, sonrasında da 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçilir. Terletmeden sonra sarımsak macun gibi olur ve lezzeti ile herkesi büyüler. Güzel bir lezzet ve antibiyotik gibidir, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Gaziantep'te mevsiminde insanlarımız antibiyotik yerine sarımsak kebabı tüketilir" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE 'SARIMSAK KEBABI' ZAMANI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim...
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: GAZİANTEP'TE 'SARIMSAK KEBABI' ZAMANI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:26:12. #1.15#
title