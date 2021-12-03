Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti. Tancan'ın kazayı duyup, gelen yakınları, acı haber le uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne gelen Adem Tancan'ın kullandığı 27 T 1384 plakalı taksi, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen takside sıkışan Tancan'ı görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin araçtan çıkardığı Tancan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tancan'ın kazayı duyup gelen yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Adem Tancan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

 'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

 Babası tarafından acımasızca dövülen Cihan bebekten tüm Türkiye'yi sevindiren haber

Babası tarafından acımasızca dövülen Cihan bebekten tüm Türkiye'yi sevindiren haber

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title