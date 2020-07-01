Gaziantep'te sap balyaları yüklü tır, yanarak kullanılamaz hale geldi Gaziantep'in Araban ilçesinde sap balyaları yüklü tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sap balyaları yüklü tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Saim Peri'ye ait 27 VD 323 plakalı sap balyası yüklü tır, ilçeye bağlı kırsal Yolveren Mahallesi Göl mevkisindeki buğday hasadı yapılmış tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Tır, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA