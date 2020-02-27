Gaziantep'te şantaj yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te şantaj yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58
Gaziantep'te şantaj yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

'te şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin videosunu çekip, 100 bin lira talep ederek şantaj uyguladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda adresini tespit ettiği 3 zanlıyı yakaladı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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