Gaziantep'te sanayi bölgesi çalışanları için ücretsiz maske üretecek atölye açıldı

Gaziantep'te, sanayi bölgesinde çalışanlara ücretsiz dağıtılmak üzere günlük 25 bin maskenin üretileceği "GESOB-UNDP Maske Üretim Atölyesi" açıldı.

Gaziantep'te, sanayi bölgesinde çalışanlara ücretsiz dağıtılmak üzere günlük 25 bin maskenin üretileceği "GESOB-UNDP Maske Üretim Atölyesi" açıldı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde, 4 bin 500 işletmenin bulunduğu KÜSGET Örnek Sanayi Sitesi'ndeki yaklaşık 40 bin çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda KÜSGET'teki GESOB Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan, Türk ve Suriyeli 20 kişinin istihdam edildiği atölyede, günde 25 bin tıbbi maske üretimine başlandı.

İşletmelere ücretsiz dağıtılacak tıbbi maskelerle, sanayi esnafına salgınla mücadelede destek sağlanması planlanıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri çalışmayla salgının başında 15 milyon maske dağıttıklarını söyledi.

Güvenli okul başta olmak üzere ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Gül, "Maskeler piyasada bulunabiliyor ama kurumların da ücretsiz vermeleri her türlü takdire şayan." dedi.

GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu da UNDP'nin desteğiyle kurdukları atölyede maske üreterek esnafı ve vatandaşları korumayı amaçladıklarını belirterek, "Atölyede ürettiğimiz maskelerin dağıtımına başlıyoruz. İlk etapta her üyeye 15 maske dağıtacağız. İşletmesinde ve ailesinde maskesiz kimse kalmayacak şekilde dağıtıyoruz ve ücretsiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov da UNDP ve ortaklarının bölgelerde yürüttüğü projelerin önemli olduğunu dile getirdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir