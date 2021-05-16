Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi
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Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | Spor

- Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu Yasağa rağmen kutlama yapanlara müdahale edildi Eski şampiyonluk kutlamalarından eser kalmadı Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu.

- Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu

Yasağa rağmen kutlama yapanlara müdahale edildi

Eski şampiyonluk kutlamalarından eser kalmadı

GAZİANTEP - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların şampiyon olmasının ardından gözlerin çevrildiği cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Yasağa rağmen ara sokaklarda kutlama yapan bazı taraftarlara ise müdahale edildi.

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan 2020-2021 sezona son buldu. Zorlu sezonu 84 puan ve gol averajıyla Beşiktaş şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlarını şampiyonluk ipini göğüslemesi sonrası gözler kentlerdeki cadde, sokak ve meydanlara çevrildi.

Salgın ve tam kapanma şampiyonluk kutlamalarını da vurdu

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını şampiyonluk kutlamalarını da etkiledi. Geçtiğimiz sezonlarda şampiyon takımların taraftarları tarafından doldurulan kentlerin sembol sokak cadde ve meydanları tam kapanma ve koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Gaziantep'te kutlama yapanlara müdahale edildi

Gaziantep'te ise şampiyonluk kutlamalarının merkez noktası olan üniversite meydanı boş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda şampiyon olan takımın taraftarları tarafından tıka basa doldurulan meydan bu sene denetimleri yoğunlaştıran polis ekiplerine kaldı. Özellikle üniversite meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yasak olmasına rağmen şampiyonluk kutlaması yapan, araçları ile tur atan ve kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan taraftarlara cezai işlem uyguladı.

Dışarı çıkamayanlar balkonda kutlama yaptı

Tam kapanma ve şampiyonluk kutlamalarının yasak olması nedeniyle sokağa çıkamayan bazı taraftarlar ise evlerinin balkonunda kutlama yapmayı tercih etti.

Öte yandan kent genelindeki cadde sokak ve meydanlardaki yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi
Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi
Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi
Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarına müdahale edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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