Gaziantep'te samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir zanlı tutuklandı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir samanlıkta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkızılhisar Mahallesi'nde yaşayan M.E'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin mahalledeki bir samanlıkta yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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