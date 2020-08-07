Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı
Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü TIR alev alev yandı.
07.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:39
Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü TIR alev alev yandı.
Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi İslahiye-Hassa karayolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Hareket halindeki 27 GE 430 plakalı ve Erhan C. Yönetiminde ki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları sebebi bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçlar müdahale etti.
Çıkan yangında, tıra yüklenen samanlar tamamen büyük ölçüde yanarken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA