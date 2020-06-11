Gaziantep'te saman satışları başladı
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Gaziantep'te saman satışları başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hasadı tamamlanan tarlalarda çuval ya da balyalarla saman satışına başlandı.

Gaziantep'te saman satışları başladı
11.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:32

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hasadı tamamlanan tarlalarda çuval ya da balyalarla saman satışına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de 180 bin dekarlık alanda ve Nurdağı'nda ise 130 bin dekarlık alanda buğday hasadının devam ettiğini, hasadı tamamlanan alanlarda ise samanların balyalar halinde ya da çuvallanarak satışa sunulduğunu söyledi.

Bölgede hububatta rekoltenin önceki yıllara göre yüksek olduğunu, saman satışlarının çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden Köse, samanın kilosunun tarlada 40 kuruştan, balya olarak hazırlanan samanın ise balyasının 6 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını kaydetti.

Hatay'da İslahiye ve Nurdağı bölgelerine saman almaya gelen tüccar Mutlu Ballı da "Saman bu sene bol. Tarlada tonunu 400 liradan alıyoruz. Piyasada tonu 600 ila 650 lira arasında gidiyor. Şu ana kadar 20 araba saman aldım İslahiye'den." diye konuştu.

Biçerdöver sahipleri hasadını yapacakları tarla sahiplerine ücretsiz olarak saman çekimini gerçekleştirirken en az zararla vagon içerisinde üreticiye teslim ediyor. Üretici ise isterse samanı balya haline getirerek satışa sunuyor isterse de hasat sonunda samanı çuvallayıp kamyonlara yükleyerek çevre il ve ilçelerden gelen talep doğrultusunda satıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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