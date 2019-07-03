Gaziantep'te saman satışları başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hasadı tamamlanan tarlalarda saman satışına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 140 bin dekarlık alanda İslahiye ve 130 bin dekarlık Nurdağı ilçelerinde buğday hasadının tamamlandığını, hasadı tamamlanan alanlarda samanların balyalar halinde ya da çuvallanarak satışa sunulduğunu söyledi.

Bölgede mevsimsel sıcaklar nedeniyle rekoltenin önceki yıllara göre düştüğünü, bu nedenle de saman fiyatının biraz yüksek olduğunu ifade eden Köse, samanın kilosunun 350 ile 400 kuruştan, balya olarak hazırlanan samanın ise balyasının 6 liradan satıldığını kaydetti.

Biçerdöver sahipleri hasadını yapacakları tarla sahiplerine ücretsiz olarak saman çekimini gerçekleştirirken en az zararla vagon içerisinde üreticiye teslim ediyor.

Üretici ise isterse samanı balya haline getirerek satışa sunuyor isterse de hasat sonunda samanı çuvallayıp kamyonlara yükleyerek çevre il ve ilçelerden gelen talep doğrultusunda satıyor.

Kaynak: AA