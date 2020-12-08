Gaziantep'te salgına rağmen vatandaşın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te salgına rağmen vatandaşın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor

08.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:21
Gaziantep'te salgına rağmen vatandaşın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek noktalarda, vatandaş yoğunluğu dikkati çekiyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek noktalarda, vatandaş yoğunluğu dikkati çekiyor.

Vatandaşların özellikle alışveriş ve kurumlardaki işleri için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi'nde yoğunluğun yaşandığı gözlemlendi.

Banka ve PTT gibi kurumların önünde sıranın oluştuğu caddelerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ise Karagöz ile Gaziler Caddesi girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu.

Polis ekipleri, söz konusu noktalarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin uyardı.

Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep geneli Kovid-19 açısından yüksek risk barındırmaktadır. Hastalığın önemli bir sebebi de akraba ve arkadaş buluşmalarıdır. 60 yaş üzeri başta olmak üzere her yaştan çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Lütfen kurallara riayet edip kimseye gidip gelmeyelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

İlgili Haberler

Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
GAZİANTEP - İşlek noktalarda Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor
GAZİANTEP - İşlek noktalarda Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor
Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Ivana Sert Cemal Hünal İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Serdar Aziz Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te salgına rağmen vatandaşın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:23:53. #1.15#
title