Gaziantep'te Saldırı Hazırlığındaki 8 Terörist, 146 Kilo Bomba ile Yakalandı (3)
7 KİŞİ TUTUKLANDITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 8 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 8 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.