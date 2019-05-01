Gaziantep'te "Sahte Ürün" Operasyonu
Gaziantep'te sahte ürün imalathanelerine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te sahte ürün imalathanelerine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı markalara ait ürünlerin sahtelerinin satışa sunulduğu ihbarı üzerine 9 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait 11 bin 369 cep telefonu yedek parçası, 4 ton çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, 405 ayakkabı üst sayası, poşet yapıştırma makinesi, rot başı ile 5 terazi bulundu.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3,6 milyon lira olduğu belirtildi.
Kaynak: AA