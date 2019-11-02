Gaziantep'te sahte temizlik ürünü operasyonu

02.11.2019 10:30

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 79 bin 259 sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şebe Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı iş yerlerinde sahte temizlik ürünü satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen 17 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 79 bin 259 sahte temizlik ürünü ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Temizlik ürünlerinin işlemlerin ardından imha edileceği belirtildi.

Kaynak: AA