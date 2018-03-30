Gaziantep'te Sahte Silah Operasyonu

Gaziantep'te yasa dışı silah üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında bir eve operasyon düzenledi.



Yapılan aramada, 6 tabanca, 20 mermi, 4 adet kabze ve silah parçaları ele geçirildi.

Şüpheli şahıs S.K, "izinsiz olarak ateşli silahları ülkeye sokma ve imal etme" suçlarından gözaltına alındı.