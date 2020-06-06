Gaziantep'te sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası
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Gaziantep'te sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası

Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.

Gaziantep'te sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası
06.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:21

Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla bu kişiyi yakaladı.

Evde yapılan aramada, sahte polis kimlikleri, kamuflaj, tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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