Gaziantep'te Sahte Para Operasyonu

Gaziantep'te piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler, Çukur Mahallesi Balıklı Parkı önünde durumundan şüphelenerek durdurdukları 38 plakalı bir otomobilde arama yaptı.



Aramalarda toplam 22 bin 600 lira değerinde sahte para ve bir para detektörü ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ş ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.