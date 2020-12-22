Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi
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Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

22.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:12
Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri, kentteki bir reklam firmasında 31 sahte milli piyango biletine el koydu.

Gaziantep'te polis ekipleri, kentteki bir reklam firmasında 31 sahte milli piyango biletine el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahtesinin sürülebileceği değerlendirilen milli piyango biletlerinin seyyar ve sabit satış yerlerindeki denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir reklam firmasında yaptığı aramada, 7'si yırtılmış vaziyette 31 sahte çeyrek milli piyango biletine el koydu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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