Gaziantep'te Sahte Markalı Deterjan Operasyonu

Gaziantep'te polis ekipleri ihbar üzerine yaptığı operasyonda, yaklaşık 195 bin TL tutarında sahte marka ve logolu toz çamaşır deterjanları ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri ekipleri bazı iş yeri, ikamet ve depo gibi yerlerde tescilli ve logolu toz çamaşır deterjanlarının taklit üretiminin yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Yapılan operasyonlarda taklit olduğu değerlendirilen ve ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolu ürünlerden, 6 kilogramlık 950 paket, 10 kilogramlık 2 bin 394 paket olmak üzere toplamda 3 bin 344 paket toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 195 bin TL olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP