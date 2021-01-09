Gaziantep'te sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı

Gaziantep'te sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T'nin otomobilinde sahte Kovid-19 ilacı satacağı bilgisine ulaştı.

Serince Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ikazına uymayan zanlı otomobille kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada, 3 kutu sahte Kovid-19 ilacı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak