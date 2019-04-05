Gaziantep'te Sahte İlaç Operasyonu

Nizip ilçesinde düzenlenen sahte ilaç operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi'nde bir evde sahte ilaç olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 31 bin tıbbi hap, bin cinsel içerikli hap, kan analiz cihazı ve mikroskop ele geçirildi.

Kaynak: AA