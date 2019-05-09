Gaziantep'te Sahte İçkiye 3 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin sahte sahte içki üretenlere yönelik düzenlendiği operasyonda 666 şişe sahte içki ve bin 56 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte sahte alkol yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 666 şişe sahte içki, bin 50 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 277 boş içki şişesi, 1000 şişe kapağı, 500 içki etiketi, 79,5 litre dökme alkol ele geçirdi. Alkole el koyan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA