Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Haberler
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Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

On gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşarak özel hastaneye kaldırılan Metin Habeş K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölen kişinin cesedi işlemlerinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Alkol, Güncel, Haber

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