Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet D. (50), 14 Aralık'ta fenalaşmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Ahmet D, 19 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet D'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası ilçede defnedildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title