Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Ahmet D. (50), 14 Aralık'ta fenalaşmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Ahmet D, 19 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet D'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası ilçede defnedildi.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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