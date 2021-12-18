Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
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Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenen ve Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 kişiden M.T. bugün hayatını kaybetti.

Böylelikle kentte metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Nizip'te sahte içkiye bağlı zehirlenen 12 kişinden 4'ü hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavi altına alınmış, 1 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapılmış, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanmıştı.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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