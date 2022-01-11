GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan (41), 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan (41), 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Özcan'ın ölümüyle birlikte kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Nizip'te 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak'ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Özcan, ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bahri Özcan'ın yaşamını yitirmesiyle kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title