Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN 7'NCİ ÖLÜM - Haberler
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Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN 7'NCİ ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hatice Mutlu (38), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hatice Mutlu (38), hayatını kaybetti. Böylece kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Mutlu, 22 Aralık'ta alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla 1 çocuk annesi Mutlu, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Mutlu'nun hayatını kaybetmesi ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Nizip ilçesinde de sahte içki tükettikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN 7'NCİ ÖLÜM

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN 7'NCİ ÖLÜM

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİDEN 7'NCİ ÖLÜM

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