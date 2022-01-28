Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sahte içki üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 46 litre alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 46 litre alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ilçesinde içki üretildiği iddiasıyla bir adrese düzenlenen operasyonda, 46 litre dökme alkol, 23 boş şişe, 30 etiket, 3 litre alkol yapımında kullanılan katkı maddesi, çok sayıda şişe kapağı, etiket ve içki imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Alkol, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title