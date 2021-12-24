Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 311 şişe sahte içki ile 22 boş şişe ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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