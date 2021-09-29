Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

 Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Sezai Temelli Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Kerem Kamışlı Mustafa Keser Yiğit Marcus Aral
Spor Umut Meraş Fatih Terim Arda Kardeşler Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:04:51. #1.17#