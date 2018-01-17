Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

GAZİANTEP'te polis tarafından kaçak içki üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçak üretim yapılan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan imalathanede 824 şişe sahte içki, 28 bidon, 188 litre gümrük kaçağı alkol, 26 bin 901 boş şişe ve bu şişelere ait 5 koli içerisinde kapak, 98 kilo anason tohumu, 1 kilo karbon ve ayrıştırmada kullanılan 36 kilo ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. - Gaziantep