Gaziantep'te sahte içki operasyonu
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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'te sahte içki operasyonuGAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

07.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:32
Gaziantep'te sahte içki operasyonu

'te sahte içki operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 89 şişe sahte alkol, 27,5 litre dökme alkol, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki satışı ve imalatının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin piyasaya sahte içki sürmeye çalıştığını belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Güneş Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 89 şişe sahte alkol, 27,5 litre dökme alkol, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep'te sahte içki operasyonu
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