Gaziantep'te sahte içki operasyonu

23.09.2019 11:06

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 258 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 258 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA