Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Akyol Mahallesi'nde iki iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilogram "meşe cipsi", 32 kilogram anason tohumu, 142 kilogram aktif karbon, 23 bin şişe kapağı, 2,30 kilogram içki mayası, 500 boş şişe, 75 turnasol kağıdı, 9 hassas terazi, 1 şeker konsantrasyonunu ölçen cihaz, 15 bin 938 etiket, 18 sıvıölçer cihaz, 305 kilogram içki aroması, 2 bin cam tüp, 1 sıvı dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA