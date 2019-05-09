Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'te yasa dışı alkol ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 566 şişe sahte alkol, bin 50 litre etil alkol, 79,5 litre dökme alkol ve 10 litre viski aroması ele geçirildi. Operasyon sonrası 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine sahte içki imalathanelerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucu 567 şişe sahte alkol, bin 50 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 277 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı, 500 adet muhtelif marka içki etiketi, 66,5 litre dökme alkol ele geçirildi. Yine Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 99 şişe sahte alkol, 13 litre dökme alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahısın yasal işleminin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA