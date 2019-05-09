Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde sahte içki yapımında imalathane olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 567 şişe sahte içki, bin litre etil alkol, 79 litre dökme alkol, 10 litre alkol aroması, 277 boş içki şişesi, bin şişe kapağı ve 500 muhtelif markalara ait içki etiketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA