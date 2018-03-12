Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'te kaçak ve sahte içki imalatıyla ilgili yapılan operasyona 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Burak Mahallesindeki bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekepler, içki üretiminde kullanılan 26 değişik ebatta aroma verici, 250 dolum yapılmamış şişe, 1 hidrometre, 65 değişik markada aroma verici, şampanya yapımında kullanılan 3 toz paket, 10 kilo aktif karbon, 3 kilo anason tohumu, 38 plastik damlalık çubuk ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan F.A ve B.A, gözaltına alındı.