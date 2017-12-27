Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 800 muhtelif içki etiketi, 500 barkod, 500 muhtelif içki şişe kapağı, 250 boş şişe, 829 dolu içki şişesi ve 30 litre alkol ele geçirdi.



Kaçak içki ile ilgili yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.